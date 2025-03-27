愛沙尼亞通過憲法修正案 限制持居留證俄公民投票權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社愛沙尼亞首都塔林26日綜合外電報導）愛沙尼亞對俄羅斯保持警惕下，國會今天投票禁止非歐洲聯盟（EU）居民在地方選舉投票，此舉針對的是居住在這個波羅的海國家的大量俄羅斯公民。

法新社報導，這項修正案是為回應俄烏戰爭的安全疑慮提出。俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞一直是基輔的堅定支持者。

在今天的投票中，眾議院101席有93位議員支持這項實施限制的憲法修正案。

愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）盛讚這次投票結果是「所有人的勝利」，他在社群平台X說，「我們地方生活的決定，不會由侵略國的公民做出，而是由我們自己決定」。

近8萬名俄羅斯公民持有這個130萬人口的前蘇聯共和國居留證。1991年重新取得獨立的愛沙尼亞不承認雙重國籍。

透過 Google News 追蹤中央社

蘇聯解體後，有近6萬人無國籍。

這些限制如經愛沙尼亞總統簽署成為法律，將禁止非歐盟公民投票，10月將是無國籍居民最後一次在地方選舉投票。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140327