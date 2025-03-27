川普團隊再爆國安風波 德媒：高官帳密網路找得到

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（中央社柏林27日綜合外電報導）德國新聞雜誌「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，美國總統川普國安顧問團成員的個人資料，網路上就找得到。川普國安團隊日前才剛爆出誤將媒體人拉入機密群組的事件。

法新社引述明鏡周刊報導指出，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）以及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的手機號碼、電郵地址，有時還包括密碼，都可在商業資料搜尋服務與駭客丟在網路上的外洩資料中找到。

這些手機號碼與電郵地址大多都是目前在使用的，部分用於照片分享平台Instagram與職場社群平台領英（LinkedIn）個人資料、雲端儲存服務Dropbox，以及追蹤用戶位置的應用程式（App）。

加巴德與瓦爾茲的號碼，據報與訊息應用程式WhatsApp及Signal的帳戶相連結。

明鏡周刊指出，這使得3人設備暴露在遭人安裝間諜軟體的風險之中。

報導指出，甚至有可能，日前1起讓這3人陷入國安風波的「群組拉錯人」事件期間，就有外國特務「隔牆有耳」，暗蒐美國國安人員在Signal群組針對3月15日空襲葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的行動。

所謂的「群組拉錯人」事件，指的是美國空襲青年運動之前，瓦爾茲誤把「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉入國安群組。

大西洋月刊昨天公布了國安群組內的對話細節。

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明鏡周刊表示，這3位官員尚未回應置評請求。

國家安全會議（National Security Council）表示，明鏡周刊內文提到的瓦爾茲帳密，已於2019年全部更新。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140327