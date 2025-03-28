加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 國際

川普促舉行核會談 伊朗回信拒在壓力下直接談判

2025/3/28 17:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗外交部長阿拉奇今天表示，伊朗已回覆美國總統川普的信件。川普日前致函伊朗最高領袖，在信中要求舉行核子會談，並警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）告訴伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）：「這個官方回應包括一封信函，我們在信中已向對方充分說明，我們對當前局勢與川普（Donald Trump）信件的立場。」

阿拉奇補充道，這封信函是交給阿曼王國轉交。美國與伊朗缺乏外交關係下，之前常由阿曼在兩國間居中斡旋。他沒有透露回覆的性質，或說明信件是何時送出。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在飛越加勒比海的機上被記者問到美國是否收到回信時，他說：「我還不打算對此發表評論。」

他談到，美國預期會收到回覆，屆時總統將決定是否採取下一步行動，以及執行何種措施。

川普2018年率美國退出伊朗核子協議，這項協議是以減輕對伊朗的制裁，換取德黑蘭當局克制核子發展計畫。川普如今則表示對外交會談持開放態度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普3月初透露，他已致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。同時，他也推動對德黑蘭祭出額外制裁的「最大程度施壓」計畫，並威脅如果伊朗拒絕談判，美方可能採取軍事行動。

阿拉奇說：「我們的政策仍然是不在『最大程度施壓』與軍事行動威脅下（與華府）直接談判，但像過去那樣的間接談判可繼續進行。」（譯者：張曉雯/核稿：洪培英）1140328

川普
川普揮汽車關稅大刀 台灣車用零配件出口影響一次看爭取談判籌碼 傳日本考慮對美商品放寬非關稅壁壘
阿拉奇
川普促談新核協議 伊朗：願展開間接對話川普促停止支持葉門叛軍 伊朗反批美國無權說三道四
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：