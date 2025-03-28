台灣捐贈2907台筆電已送交烏克蘭8個城市

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（中央社記者彭維楀華沙28日專電）正當華府致力於俄烏終戰之際，台灣再次展現對烏克蘭堅定的支持。外交部捐贈的2907台筆記型電腦已全數送達烏克蘭，由烏克蘭城市聯盟自2月底迄今分配至8個受戰爭重創的城市。

受贈的烏克蘭當地市政府近日舉行公開儀式，並透過官網與社群媒體平台向台灣表達感謝，肯定這項援助對於學生教育及戰後重建的貢獻至為關鍵。

這批筆電是由外交部長林佳龍於2024年11月在波蘭首都華沙（Warsaw）代表政府正式贈出。根據城市聯盟（Association of Ukrainian Cities）表示，電腦已分發至當地職業技術教育機構，協助學生在戰火中持續學習，也為未來的經濟與社會重建奠定基礎。

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烏克蘭受贈城市包括那些因前線戰事而基礎設施受損嚴重、學校資源短缺的地區。烏克蘭各市政府紛紛在官網與社群媒體發布感謝聲明與活動照片，強調這批筆電不僅是物資，更是象徵著自由民主夥伴間的團結與信任。

此項援助為台灣支持烏克蘭系列行動之一，展現台灣持續透過教育、人道與重建等多方面方式協助烏克蘭人民度過危機。1140328