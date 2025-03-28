美國2月PCE持穩 核心通膨高於市場預期

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）2月數據持穩，不計食物與能源等波動較大項目的核心PCE年升幅達2.8%，高於市場預期。

法新社報導，美國商務部今天發表聲明指出，2月PCE年升幅為2.5%，與1月持平；與1月相比則上升0.3%。這兩項數據均符合道瓊社和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預估的中位數。

可能使聯準會擔心的是，2月核心PCE年升幅達2.8%，與前月相比上升0.4%，均高於市場預期。

美國總統川普（Donald Trump）針對其他國家和產業的關稅政策反覆不定，引發美國盟友抨擊，這也使聯準會官員警告說這些措施可能助長物價上揚。

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波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）昨天表示，「看來近期內關稅勢必會推升物價上漲。」柯林斯在今年聯準會利率制定委員會當中具有投票權。

聯準會在3月政策會議中，維持聯邦資金利率目標區間在4.25%至4.5%不變。（譯者：洪啓原）1140328