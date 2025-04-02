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以軍轟炸聯合國建築物 加薩民防機構：19死含9名兒童

2025/4/2 21:28
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（中央社加薩市2日綜合外電報導）以色列軍方表示，今天對賈巴利亞難民營內的聯合國建築物發動空襲，目標是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子。加薩民防機構稱這次襲擊造成含9名兒童共19死。

法新社報導，以軍在聲明中表示，他們攻擊的是「1座指揮與管制中心內」的武裝分子，並稱該中心被用於協調恐怖行動。此外，以軍也向法新社確認，這座建築內設有1間聯合國診所。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）指出，還有數十人在空襲中受傷，他表示，這次空襲「瞄準了聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）1座設有醫療診所的建築」。

UNRWA尚未證實這次襲擊。

以軍表示，「哈瑪斯的賈巴利亞營（Jabalia Battalion）利用這處建築策劃恐怖攻擊」，並指控哈瑪斯「將平民當作人肉盾牌」。

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巴勒斯坦外交部譴責「在賈巴利亞UNRWA診所發生的大屠殺」，並呼籲「國際社會嚴厲施加壓力」，以阻止以色列擴大攻勢。

哈瑪斯盟友「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）則稱這次轟炸是「公然的戰爭罪行」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140402

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