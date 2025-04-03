美對中再加徵34%關稅 中國稱自絕全球自由貿易之外

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（中央社台北3日電）美國總統川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，對中國的進口商品再加徵34%關稅。中國官媒央視透過旗下新媒體發布評論稱，美國此舉是「自絕於全球自由貿易之外」。

為了減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，川普（Donald Trump）選定4月2日為美國「解放日」（Liberation Day），宣布對全球各國徵收「對等關稅」，並簽署相關行政命令。其中，中國因對美國課徵67%關稅，美國將回敬34%關稅。

針對對等關稅，中國官媒央視今天上午透過旗下的新媒體「玉淵譚天」發布評論稱，「美國自絕於全球自由貿易之外」。

這篇評論指，日前美國貿易代表署公布20多個與美國存在最大商品貿易逆差的經濟體，美國政府認為，這些經濟體的不公平貿易行為損害了美國的利益，因此，美國要對這些經濟體徵收「對等關稅」。

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文章稱，美國加徵「對等關稅」後，原本就不多的自貿協定也形同虛設。在全球各個國家不斷擴大自身的「貿易朋友圈」時，美國卻對全球加徵關稅，這樣的美國，可以稱得上是自絕於全球自由貿易之外。

針對美國的對等關稅，中國商務部今天上午表示，中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益，敦促美方立即取消單邊關稅措施，「提高關稅解決不了美國自身問題，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定」。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140403