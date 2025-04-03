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澳洲經歷史上最熱12個月 氣溫高出均值1.61度

2025/4/3 19:49
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（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲官員今天表示，該國剛剛經歷有紀錄以來最酷熱難耐的12個月，期間還發生洪水氾濫、熱帶氣旋肆虐和大規模珊瑚白化等現象。

資深政府氣候學家葛倫傑（Simon Grainger）指出，去年4月到今年3月的平均氣溫較過往均值高出攝氏（下同）1.61度，創下逾百年前有紀錄以來的最高溫。

他告訴法新社：「這當然是持久性全球天氣型態的一部分。」

「約莫從2023年4月以來，全球各地氣溫就一直大幅刷新歷史紀錄。」

葛倫傑表示，上一個最熱的12個月出現在2019年，當時的氣溫較均值高出1.51度。

「這種氣溫變化可謂相當顯著…遠遠高於我們的預期。」

這項紀錄是依據連續12個月的量測數據，而非以日曆年度為基準。

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上月也是澳洲歷來最熱的3月，氣溫較均值高出2度以上。

葛倫傑說：「基本上，澳洲全境幾乎都面臨持續高溫。我們觀察到許多引發熱浪的條件，尤其是在西澳州（Western Australia）。我們發現涼爽的天氣很少，過境的冷鋒數量也很少。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140403

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