中國女子美簽逾期遭拘留 在邊境巡邏站自殺身亡

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國媒體報導，52歲中國女子因簽證逾期，遭執法單位拘留期間，在邊境巡邏站自殺身亡。民主黨聯邦眾議員傑亞帕爾批評，執法人員未依規定進行身心狀況調查。

亞利桑那州的土桑哨兵報（Tucson Sentinel）今天報導，一名52歲的中國女子3月29日在育馬（Yuma）的邊境巡邏站內上吊自殺，送醫不治。

華盛頓州選出的民主黨籍眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）2日發出聲明稿，指出這名女子因簽證逾期遭到拘留，她批評邊境執法人員，未依規定進行身心狀況調查，且事發之後醫療人員遲遲未到，延誤近2小時。

傑亞帕爾指出，這名女子持B-1/B-2簽證來到美國，這是針對來美國旅遊或進行商務活動人士所核發的臨時簽證。她指控，根據監視錄影器，這名女子在拘留室製作繩索，綁在自己的脖子上。

但美國海關與邊境保護局的發言人向土桑哨兵報表示，女子自殺地點在浴室，不在攝影機的拍攝範圍內。

海關與邊境保護局稱，這名52歲女子3月29日在邊境巡邏站的拘留室當中「失去意識」，執法人員提供醫療協助，呼叫緊急救護人員，把這名女子送到當地醫院，但隨後宣布死亡。

這名女子身亡的前一天，育馬地區的邊境巡邏隊宣布，3月26日在加州尼德斯鎮（Needles）附近的40號州際公路上，攔查車輛時逮捕了2名中國人，查獲22萬美元的現金。這兩名遭逮捕的中國人為38歲男子和52歲女子。

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邊境巡邏隊員發現以鋁箔包裹，藏在兩個行李袋的大筆現金，以「不具入境資格」為由，拘留這兩名中國人士。官員指出，這筆現金疑似來自非法活動，涉嫌洗錢或其他犯罪行為，已經遭到扣押。

不過「紐約時報」報導，目前暫無法證實，在尼德斯鎮遭到逮捕的中國女子與在拘留室死亡的女子是同一人。（編輯：韋樞）1140405

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