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川普政府誤發電郵要烏克蘭人離美 收信者當場哭出

2025/4/5 21:11
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）數名依人道方案在美國合法居留的烏克蘭人本週收到電子郵件，告知居留身分已被撤銷須在7天內離境，否則「聯邦政府會找到你」。有人收到信即失控飆淚，川普政府則稱是誤發。

路透社報導，2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，美國前總統拜登（Joe Biden）的政府展現支持烏克蘭人逃離戰火，而替他們創設入境的人道假釋（parole）計畫，提供臨時合法居留身分。

但路透社3月報導，美國現任總統川普（Donald Trump）的政府打算撤銷這項計畫。目前約有24萬名烏克蘭人依此身分留在美國。

昨天發出的電子郵件寫道：「如果你不立即離開美國，將面臨可能的執法行動，並導致你被驅逐出境。...再強調一次，DHS（美國國土安全部Department of Homeland Security的縮寫）正在終止你的假釋。不要試圖留在美國。」

目前還不清楚有多少在美國的烏克蘭人收到這封電郵。一名收到信的烏克蘭女子說，她一看到內容就「無法正常呼吸，並失控流淚」。

這名女子因為擔心遭到美國政府追究，而要求匿名。她表示自己去年8月更新過移民身分，並被告知有效期限有2年。

她絞盡腦汁猜想自己可能做錯什麼才會被美國驅逐出境，但她想不出來。她說：「我連1張停車罰單都沒有，也沒有在社群媒體發文。」

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美國國土安全部的1名發言人今天則表示，這封電子郵件是誤發，美方提供給烏克蘭人的入境假釋計畫並未終止。

美國國土安全部今天也對收件者發送一封後續通知，告訴他們前封電郵中的命令有誤，「你原本獲得的假釋條件目前維持不變」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140405

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