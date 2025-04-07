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非洲巨鼠嗅出109枚地雷 刷新金氏世界紀錄[影]

2025/4/7 18:09（4/7 18:28 更新）
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非洲巨鼠羅寧在柬埔寨執行嗅出地雷任務，近來以嗅探到最多地雷的佳績刷新金氏世界紀錄。（圖取自安特衛普掃雷組織網頁apopo.org）
非洲巨鼠羅寧在柬埔寨執行嗅出地雷任務，近來以嗅探到最多地雷的佳績刷新金氏世界紀錄。（圖取自安特衛普掃雷組織網頁apopo.org）
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（中央社金邊7日綜合外電報導）在柬埔寨執行嗅出地雷任務的非洲巨鼠羅寧（Ronin），近來以嗅探到最多地雷的佳績刷新金氏世界紀錄，取代同為掃雷鼠的前紀錄保持者馬加瓦（Magawa）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅寧在2021年8月至今年2月間，在柬埔寨暹粒（Siem Reap）附近一個地區嗅探到109枚地雷和15顆未爆彈。

羅寧與其他掃雷英雄鼠透過嗅出隱藏的爆裂物拯救平民，為世界各地齧齒目動物贏得好名聲。

影片來源：APOPO

地雷是前衝突地帶的一大問題，這些爆炸性武器埋藏地下，意在傷害或殺害任何經過的人。

根據「地雷與集束彈藥監測組織」（Landmine and Cluster Munitions Monitor），自1979年柬埔寨「紅色高棉」（Khmer Rouge，又稱赤柬）政權倒台以來，該國已有超過6萬5000人因誤觸地雷受傷或身亡。

眾所周知，這些地雷難以探測且極具危險性。這時就需要老鼠的協助，牠們天生的高智商、行動敏捷以及敏銳嗅覺，使牠們善於辨識爆裂物。再者，這些老鼠身體輕盈，不易觸發地雷。

掃雷是至關重要的工作，比利時非政府組織安特衛普掃雷組織（APOPO）表示，目前據估仍有1億1000萬枚地雷埋在全球60多個國家。

根據2024年地雷監督（Landmine Monitor）報告，2023年地雷造成全球5757人傷亡，其中37%是兒童。

羅寧是APOPO訓練的100多隻掃雷鼠其中一員，牠們可以嗅出爆炸性化學物質的氣味，並為訓練者指出地雷位置。

這個掃雷英雄鼠小隊能在30分鐘內搜索完1個網球場大小的區域，相較下，使用金屬探測器的掃雷人員可能需費時4天才能完成。

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APOPO強調，儘管經過多年掃雷的努力，柬埔寨據估仍埋有400萬至600萬枚地雷。

嗅探到最多地雷的前金氏世界紀錄保持者，是APOPO訓練的另一隻掃雷鼠馬加瓦。牠在執行任務的5年內，嗅探到78枚地雷和38枚未爆彈；馬加瓦已在2022年1月辭世。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140407

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