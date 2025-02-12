加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普揚言祭對等關稅是談判策略？目標、影響國家一次看
首頁 / 國際

美國凍結對外援助 波及越南排除地雷及未爆彈工作

2025/2/12 18:10（2/12 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國凍結對外援助後，越南廣平省轄內由美國資助的排除戰後遺留地雷及未爆彈計畫已暫停。圖為國際非政府組織RENEW Vietnam於2020年12月7日在越南廣治省示範探測、排雷工作。中央社記者陳家倫河內攝 114年2月12日
美國凍結對外援助後，越南廣平省轄內由美國資助的排除戰後遺留地雷及未爆彈計畫已暫停。圖為國際非政府組織RENEW Vietnam於2020年12月7日在越南廣治省示範探測、排雷工作。中央社記者陳家倫河內攝 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內12日專電）美國凍結對外援助資金，越南廣平省證實，轄內排除戰後遺留地雷及未爆彈的相關專案計畫已告暫停。300多名計畫人員前途茫茫，當地民眾生命將繼續遭受未爆彈及地雷威脅。

越通社（VNA）報導，越南廣平省（Quang Binh）外務廳代表今天表示，由於美國政府停止資助，廣平省所有相關排雷計畫都已經暫停。

報導指出，美國停止資助導致各項計畫被迫中斷，對廣平省及合作夥伴的影響不容小覷，尤其是排除戰後遺留地雷及未爆彈的工作。

目前在廣平省由美國國務院資助的4項相關計畫已經暫停，直至進一步通知。這些計畫包括地雷及未爆彈的探測和處理、集束彈藥調查、排雷資料庫建立、地雷爆炸事故預防教育等。

根據初步統計，有超過350名計畫人員投入前述各項專案中；此外，在廣平省還有一些由美國國際開發總署（USAID）資助且進行中的計畫也受到影響。

越南是世界上地雷與未爆彈污染最嚴重的國家之一。據估計，戰爭遺留下來的炸彈與彈藥約有80萬噸，受污染及疑似受污染的土地面積約為610萬公頃，占全國總面積的18.82%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

地雷與未爆彈目前仍零星分布於全國63個省市，其中主要集中在中部、西原地區及東南部各省。截至2023年，經過數十年的排雷工作，仍有約560萬公頃土地受污染，相當於全國總面積的17.71%。

越南全國有超過700萬名身障人士，其中數萬人是未爆彈、地雷、橙劑的受害者。根據統計，自1975年越戰結束以來，遺留的未爆彈和地雷已造成逾4萬人死亡、6萬人受傷，這些人大多是家庭的主要經濟支柱和兒童。（編輯：唐佩君）1140212

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：