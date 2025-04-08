拜登阻擋日鐵收購美鋼 川普指示重審交易

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（中央社東京8日綜合外電報導）美國前總統拜登卸任前，以國安風險為由阻擋日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）。美國總統川普7日簽署文件，指示監管當局重審這筆交易。

「日本經濟新聞」指出，這起停滯的收購案可能出現進展。

日本放送協會（NHK）報導，拜登（Joe Biden）任內的美國外來投資審查委員會（CFIUS）因為意見紛歧，所以後來交由拜登定奪這項收購計畫。而拜登今年1月以考量保護美國產業的戰略必要性與國安風險為由，阻止這筆交易。CFIUS負責審查外資收購美國公司。

川普7日簽署文件，指示CFIUS重審這起收購案，以便判斷採取進一步措施是否適當。而文件內容也包含要求CFIUS在45天內報告日鐵等方面提出減輕國安風險的措施是否充分。

專家表示，重審CFIUS一度結案的案件相當罕見，重審時可能不受限於過去的決定。

關於這筆交易，川普曾表示不認同讓日鐵持有過半股權的做法；而日鐵方面則表示，目前收購計畫的出發點是把美鋼納為子公司。

雖然雙方立場不同，但這次重審是否能重啟收購案，引發外界關注。

日鐵就此表示，「感謝川普總統指示CFIUS重審合併相關事宜。我們期待儘早完成審查，以便開始計畫好的投資，並讓美鋼成為引領全球的鋼鐵製造商，向美國客戶提供品質最好的產品，進而強化美國製造業。」

而美鋼也發布聲明，表示樂見川普的指示。「總統今日的決定，是為實現對美國鋼鐵業的新投資與實現歷史性投資之中，極為重要的舉措。」

美鋼接著表示，「這項計畫不僅能創造新的就業機會、強化國安，也能為美國製造業的光明未來提供保證。我們期待與川普總統及其政府密切合作，以最終敲定這項重要的投資。」

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日本經濟產業大臣武藤容治今天在內閣會議結束後的記者會上表示，不評論個別企業的經營事務，但他指出「政府將致力於在必要時，促進有關方面之間的溝通」，表明日本政府會持續支持這項收購案。

被問及首相石破茂昨晚與川普舉行電話會談時，是否有提到這起收購案，武藤僅回應「關於外交上的交涉以及是否提起這起案件，不予置評」。（譯者：楊惟敬/核稿：徐崇哲）1140408