美國點名瓜地馬拉貪腐嚴重 政府運作混亂阻礙貿易

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市8日專電）美國政府近日公布貿易評估報告，其中點名瓜地馬拉政府貪腐問題嚴重，仿冒盜版猖獗，進出口流程混亂，已經對美國和瓜地馬拉的雙邊貿易造成不良影響。

美國政府在3月31日，也就是總統川普宣布對瓜地馬拉課徵10%關稅的兩天前，公布名為「2025國家貿易評估報告」（2025 National Trade Estimate Report），其中對外貿易障礙是評估重點，報告中明列瓜地馬拉7項必須改善的貿易問題。

瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）今天報導，美國政府在報告中首先點名，瓜國的「政府採購與承包平台」（ Guatecompras）招標過程中，存在貪腐問題。報告指出，雖然該平台最初成立目的是提高公共招標流程的效率與透明度，但由於過程涉及貪腐，美國企業和供應商不願參與該平台的作業。

瓜地馬拉與薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯大黎加，尼加拉瓜等中美洲國家，以及加勒比海地區的多明尼加共和國，2005年與美國簽署「中美洲自由貿易協定」（CAFTA-DR），並於2006年正式生效。美國政府據此要求瓜地馬拉在政府採購上落實反賄賂和貪腐的承諾，確保美國企業能夠在公平透明過程中參與瓜國政府標案。

此外，美國政府也批評瓜地馬拉對保護智慧財產權不力，導致仿冒與盜版猖獗，尤其是瓜國執法部門幾乎沒有干預或是阻止仿冒服飾的生產銷售，假藥在市面上販售，甚至連政府機構都使用未經授權的盜版軟體。

報告中特別指出，從2018年開始，美國影視網路訊號屢遭非法盜播，以致美國有線電視供應商陸續與瓜地馬拉終止轉播合約，但迄今盜播和非法使用依然嚴重；美方要求瓜國司法單位必須加強執法杜絕亂象。

美國政府也表示，瓜地馬拉進口食品登記註冊流程過於繁複，導致貨品往往延遲數個月才能進入市場。此外，雖然瓜國與美國已簽有相關檢疫協議，但仍遭到重複檢查，不斷造成延誤。美國農業部以及貿易代表署，已經多次向瓜地馬拉農牧糧食部抗議要求改善，但卻遭到拒絕或是不予處理。

另外，瓜地馬拉政府規定，企業採購必須先預扣繳15%的增值稅，但是2年之後才能申請抵免退稅，流程繁複甚至還不保證能夠取回，而瓜地馬拉稅務監督局也被點名計算方式不正確，導致課稅不公。業者申訴必須面臨冗長程序，時間甚至長達4年。

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報告中美方特別關切在瓜地馬拉的港口、機場和邊境，核查流程沒有規範，各單位自行其是，檢查人員有「高度的自由裁量權」，導致每個通關進口環節，進口商往往必須多次支付賄賂，貪腐弊案頻傳，長期引起國內外業者不滿。

對於美國報告中的指控，瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）向官方查證，不過瓜地馬拉財政部和經濟部都不願回應。（編輯：陳慧萍）1140409