加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宜蘭蘇澳地震規模5.8 最大震度4級、台北2級
首頁 / 國際

美國點名瓜地馬拉貪腐嚴重 政府運作混亂阻礙貿易

2025/4/9 09:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市8日專電）美國政府近日公布貿易評估報告，其中點名瓜地馬拉政府貪腐問題嚴重，仿冒盜版猖獗，進出口流程混亂，已經對美國和瓜地馬拉的雙邊貿易造成不良影響。

美國政府在3月31日，也就是總統川普宣布對瓜地馬拉課徵10%關稅的兩天前，公布名為「2025國家貿易評估報告」（2025 National Trade Estimate Report），其中對外貿易障礙是評估重點，報告中明列瓜地馬拉7項必須改善的貿易問題。

瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）今天報導，美國政府在報告中首先點名，瓜國的「政府採購與承包平台」（ Guatecompras）招標過程中，存在貪腐問題。報告指出，雖然該平台最初成立目的是提高公共招標流程的效率與透明度，但由於過程涉及貪腐，美國企業和供應商不願參與該平台的作業。

瓜地馬拉與薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯大黎加，尼加拉瓜等中美洲國家，以及加勒比海地區的多明尼加共和國，2005年與美國簽署「中美洲自由貿易協定」（CAFTA-DR），並於2006年正式生效。美國政府據此要求瓜地馬拉在政府採購上落實反賄賂和貪腐的承諾，確保美國企業能夠在公平透明過程中參與瓜國政府標案。

此外，美國政府也批評瓜地馬拉對保護智慧財產權不力，導致仿冒與盜版猖獗，尤其是瓜國執法部門幾乎沒有干預或是阻止仿冒服飾的生產銷售，假藥在市面上販售，甚至連政府機構都使用未經授權的盜版軟體。

報告中特別指出，從2018年開始，美國影視網路訊號屢遭非法盜播，以致美國有線電視供應商陸續與瓜地馬拉終止轉播合約，但迄今盜播和非法使用依然嚴重；美方要求瓜國司法單位必須加強執法杜絕亂象。

美國政府也表示，瓜地馬拉進口食品登記註冊流程過於繁複，導致貨品往往延遲數個月才能進入市場。此外，雖然瓜國與美國已簽有相關檢疫協議，但仍遭到重複檢查，不斷造成延誤。美國農業部以及貿易代表署，已經多次向瓜地馬拉農牧糧食部抗議要求改善，但卻遭到拒絕或是不予處理。

另外，瓜地馬拉政府規定，企業採購必須先預扣繳15%的增值稅，但是2年之後才能申請抵免退稅，流程繁複甚至還不保證能夠取回，而瓜地馬拉稅務監督局也被點名計算方式不正確，導致課稅不公。業者申訴必須面臨冗長程序，時間甚至長達4年。

google news透過 Google News追蹤中央社

報告中美方特別關切在瓜地馬拉的港口、機場和邊境，核查流程沒有規範，各單位自行其是，檢查人員有「高度的自由裁量權」，導致每個通關進口環節，進口商往往必須多次支付賄賂，貪腐弊案頻傳，長期引起國內外業者不滿。

對於美國報告中的指控，瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）向官方查證，不過瓜地馬拉財政部和經濟部都不願回應。（編輯：陳慧萍）1140409

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：