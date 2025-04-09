紐西蘭2025環境報告：許多本土物種面臨滅絕威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓9日綜合外電報導）紐西蘭環境部新公布關於該國環境狀況的重大報告，其內容揭露當地獨特物種的前景堪憂、凸顯水質惡化問題，但也指出空氣品質有所改善。

英國「衛報」（The Guardian）報導，紐西蘭環境部3年更新1次的報告「2025年我們的環境」（Our Environment 2025）整理空氣、大氣及氣候、淡水、土地、海洋等5大領域的統計資料、數據和研究，以展現紐國環境狀況。

報告顯示，紐西蘭本土動物的處境令人擔憂，76%的淡水魚、68%的水鳥、78%的陸鳥、93%的青蛙及94%的爬蟲類恐瀕臨滅絕或有絕種風險。

報告提到，「在紐西蘭獨特的生物多樣性中，面臨滅絕威脅或風險的物種占比相當高，是全球生物多樣性危機中（占比）最高的國家之一」，且土地利用、汙染、入侵物種和氣候變遷都會對生物多樣性造成衝擊。

報告也發現，大腸桿菌是影響地下水的最普遍水質問題。大腸桿菌是存在於動物和人類腸道的細菌，可導致嚴重疾病，被認為與紐西蘭農畜牧及城市有關。

透過 Google News 追蹤中央社

同時，大量地下水因集約農業、伐木和都市化等活動累積過多硝酸鹽，這也影響水質並危害地表水生態系。

不過報告也發現部分環境有所改善，尤其是空氣品質方面。道路運輸仍是氮氧化物汙染的主要來源，但由於更嚴格的排放標準、更多人選擇使用低排放交通工具、引擎跟燃料改良，來自機動車輛的空氣汙染正在降低。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140409