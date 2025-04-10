日本公明黨主席將訪中國 齊藤鐵夫上任後首出訪

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫今天在黨中央幹事會議宣布，將於本月22日至25日訪問中國4天，預計與中國共產黨高層舉行會談，還說希望有助日中關係發展。

日本放送協會（NHK）報導，此行是齊藤鐵夫去年11月就任公明黨代表後，首度出國訪問，他計劃造訪北京和其他地區，公明黨目前與自民黨組成執政聯盟。

齊藤今天表示：「在國際社會不透明性增加之際，日本與中國加深互相理解及信任，對於地區穩定極為重要。」

齊藤接著說，「我在2007年以黨的政務調查會長身分訪中時，跟當時還是政治局常務委員的習近平國家主席舉行過會談。希望與中國領導階層坦率對話，為進一步深化日中關係做出貢獻」。

共同社報導，相關人士透露，齊藤此行有意要求中國解除日本水產品禁令。日本東京電力公司（簡稱東電）2023年8月起排放福島第一核電廠內的「核處理水」入海後，中國禁止日本水產品輸入。

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報導指出，日本首相石破茂擬委託齊藤轉交親筆信給中國國家主席習近平，相關人士正在協調此事。

公明黨代表前一次訪中是2023年11月，時任代表為山口那津男。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140410