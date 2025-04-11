法國總理談川普關稅：中國不能取代美國

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國總理白胡（Francois Bayrou）說，認為中國可以取代美國這個貿易夥伴的想法是天真又危險的。他敦促歐洲聯盟成員國在當前全球貿易緊張情勢之下團結一致。

路透社報導，白胡今天參觀起司和葡萄酒展覽會期間告訴記者：「認為美國可能被中國取代的想法非常危險。」

中國國家主席習近平今天會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）時表示，中國和歐盟必須共同維護經濟全球化潮流，共同抵制「單邊霸凌行徑」。這話顯然在抨擊美國總統川普的關稅政策。

習近平說，中國和歐盟都是世界主要經濟體，都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量1/3，已經形成緊密的經濟共生關係。

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面臨川普引發的不確定性，白胡敦促歐盟展現團結。

他說：「當美國總統提高關稅時，這是一場地震，但當美國總統在48小時後降低關稅時，又是另一場地震。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140411