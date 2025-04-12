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愛沙尼亞扣押俄國影子艦隊油輪 總理強調將持續監控

2025/4/12 09:14
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）愛沙尼亞11日凌晨在芬蘭灣愛沙尼亞水域扣押了一艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪。愛沙尼亞總理麥克爾強調，政府將持續監控並限制影子艦隊在波羅的海的行動，以確保區域安全與關鍵基礎設施不受破壞。

根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞海軍指出，該艘名為Kiwala的油輪在前往俄羅斯烏斯盧加港（Ust-Luga）的途中遭到攔截，當時油輪未懸掛國旗，無國籍船舶依國際規範不得在公海航行。

根據烏克蘭「戰爭制裁」（WarSanctions）網站，Kiwala號屬於俄羅斯的影子艦隊，專門負責將俄國原油與石油產品輸出至第三國。網站也指出，為了規避與俄羅斯的直接關係及隱藏實際受益人，該船頻繁更換船東與經營者。目前該船登記在非洲吉布地（Djibouti），但遭扣押時並未懸掛該國國旗。

波羅的海去年底發生多起海底電纜遭破壞攻擊而受損的事件，被懷疑與俄羅斯的影子艦隊有關。

愛沙尼亞海軍司令瓦爾克（Cdre Ivo Värk）強調，這次扣留船隻的目的是要檢查該船的文件和法律地位，與關鍵基礎設施的損害無關。根據報導，船上有24名船員，其中船長為中國籍，其他船員則為緬甸公民。

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麥克爾（Kristen Michal）指出，這次的攔截行動顯示波羅的海各國對於海上情勢「有所掌控」，未來將針對類似風險逐案評估是否展開行動登船檢查，並持續監控俄羅斯影子艦隊的船隻，以保護關鍵基礎設施。

目前愛沙尼亞交通管理局正對船隻的技術條件、保險與船員證件進行確認，在調查完成前，船隻將持續被扣押。（編輯：周永捷）1140412

麥克爾
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