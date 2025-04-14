傳美欲控制烏克蘭天然氣管線 學者斥為殖民式要求

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（中央社基輔13日綜合外電報導）英國「衛報」報導，據報美國要求控制烏克蘭一條用來向歐洲輸送俄羅斯天然氣的重要管線；烏克蘭智庫學者蘭達認為，基輔當局不太可能接受美國人的「殖民式」要求。

美國和烏克蘭官員本月11日會面討論白宮有關礦物協議的提案。美國總統川普希望烏克蘭交出自然資源，作為前任總統拜登政府軍援烏克蘭的「回報」。

路透社提到，雙方在這場會談中愈來愈針鋒相對。美國最新版草案比今年2月的初版更加「極端且強硬」，內容提議給美方價值5000億美元的稀有金屬，以及石油和天然氣。

路透社引述知情人士說法報導，最新文件還包含要求讓美國政府的國際開發金融公司（International Development Finance Corporation）控制天然氣管線。

這條管線建於蘇聯時代，連結俄羅斯西部的蘇賈鎮（Sudzha）和烏克蘭的烏日霍羅德市（Uzhhorod），相距約1200公里，是重要國家基礎設施和能源輸送要道之一。烏日霍羅德位於歐洲聯盟（EU）成員國斯洛伐克邊界附近。

今年1月1日，烏克蘭與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署的5年合約到期，因此切斷天然氣供應。兩國先前都賺了數億歐元的過路費，包括在俄烏戰爭頭3年期間。

「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭智庫「經濟戰略中心」（Centre for Economic Strategy）資深經濟學者蘭達（Volodymyr Landa）說，美國人想「能拿多少就拿多少」。他認為，烏克蘭不太可能接受美國人的「殖民式」要求。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年秋天提議讓美國進入烏克蘭尚未開發的礦業，他預想達成一項協議，以未來合作投資的利益為交換，希望可能執政的川普政府繼續提供武器給烏克蘭。

然而，川普拒絕做出安全保證或提供軍援，但仍想要烏克蘭礦產。他3月底抱怨澤倫斯基企圖「退出協議」，還說澤倫斯基若不簽協議，會有「大麻煩」。

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澤倫斯基本月10日告訴記者，他已準備好同意一項能讓烏克蘭現代化的協議，但烏克蘭只有在雙方「平等」的情況下才會同意，收入要「五五分帳」。

澤倫斯基說：「我只是在捍衛屬於烏克蘭的東西，這應該要對美國和烏克蘭都有利，這麼做很正確。」美國財政部證實正進行「技術性」會談。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140414