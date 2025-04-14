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脫離詐團民眾不滿拘留過久 對峙緬甸民族軍

2025/4/14 15:16
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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）泰緬邊境上位於緬甸境內的詐騙集團陸續釋放民眾，泰國媒體報導，昨天有275名來自非洲的民眾因不滿被拘留過久，和緬甸的民主克倫佛教軍起衝突，泰方強調遣返必須依照程序進行。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫泰國形象，也衝擊泰國旅遊市場。

泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，其中包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

2月中旬開始，詐騙園區透過緬甸境內各個民族武裝勢力陸續釋放各國民眾，由泰國接收，但泰國的條件是這些人不能留在泰國，各國駐泰大使館必須確保可以遣送自己的國民回到自己的國家，泰方才會接收這些人。

根據泰國媒體民族報（The Nation）報導，根據隸屬於泰國陸軍、駐紮於達府（Tak）美索（Mae Sot）的拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force）的消息指出，昨天在緬甸克倫邦（Karen）有275名民眾和民主克倫佛教軍（Democratic Karen Buddhist Army）發生衝突。

這275人多來自非洲的衣索比亞或其他非洲國家，起衝突的原因是他們在緬甸已被扣留了2個月，他們想要盡快返家。根據消息來源，衝突發生的時候，民主克倫佛教軍動用武器試圖想控制局面。

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拉查瑪努特遣部隊指出，這些人遣返時程延遲是因為他們的國家沒有準備好接受自己的國民，泰國各單位正在努力協調遣返程序。

拉查瑪努特遣部隊和邊境警察密切監控局勢，避免有人非法入境泰國。拉查瑪努特遣部隊指出，所有遣返都必須依照程序，到目前已有8000多人返回自己國家。（編輯：唐聲揚）1140414

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王星
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