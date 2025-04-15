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法國黑幫疑不滿掃毒 動用武器攻擊多座監獄並縱火

2025/4/15 20:32
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國高階官員今天表示，多座監獄夜間遭遇攻擊，據稱是黑幫不滿政府掃蕩販毒。當局正設法因應衝擊法國的古柯鹼問題，並稱古柯鹼有如「白色海嘯」般湧入。

路透社報導，法國南部土倫（Toulon）的監獄遭身分不明攻擊者以自動武器開火，全國各地其他監獄停放的車輛則被縱火，監獄人員遭到威脅。這些是否為經協調的攻擊、是何人所為，目前暫不得而知。

司法部長達馬南（Gerald Darmanin）宣布將前往土倫視察。達馬南致力加強監獄安全，掃蕩在牢裡發號施令的黑幫分子。

他在X平台發文說：「有人以車輛縱火、持自動武器開火等方式，試圖脅迫多所監獄的人員。我將前往土倫支持有關人員。法蘭西共和國正面臨毒品販運問題，正採取能強有力瓦解犯罪網絡的措施。」

內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）則表示，已經指示地方行政長官、警察和憲兵立即採取行動，保護工作人員和監獄。

他在X平台發文說：「國家的因應措施必須堅定不移。攻擊監獄和獄政官員的人應被關進牢獄裡，由這些官員看管。」

法國媒體報導，遭到攻擊的包括南部的土倫、艾克斯（Aix-En-Provence）、馬賽（Marseille）、瓦倫斯（Valence）和尼姆（Nimes）等地監獄，以及靠近巴黎的維勒班特（Villepinte）和南泰爾（Nanterre）等地監獄。

近年來，南美古柯鹼進入歐洲的數量迭破紀錄，刺激了當地毒品巿場的發展，在歐洲各地引爆一波毒品暴力問題。

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法國也難以倖免於這股趨勢，已經破獲創紀錄數量的古柯鹼，當地黑幫則因此發了橫財，將勢力範圍從傳統大本營馬賽等城市擴散開來，把手伸進本來罕見毒品暴力的小城鎮。

幫派犯罪甚囂塵上，以致極右翼的國民聯盟（National Rally）支持度為之提升，助長法國政壇右傾趨勢。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1140415

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