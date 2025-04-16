一帶一路引進中資 專家憂柬埔寨背巨債、港市淪鬼城

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（中央社施亞努市16日綜合外電報導）中國國家主席習近平出訪東南亞，明天將抵達柬埔寨。中國是柬埔寨最大的投資方，但有專家憂心，部分計畫規模過大、速度過快，鉅額投資讓柬方背負起過於沉重的債務。

法新社報導，瀕臨暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨施亞努市（Sihanoukville，又稱西港），是習近平力推的「一帶一路」倡議聚焦所在。在中國重金投資下，原本幾個死氣沉沉漁村聚集而成的施亞努，現已成了半完工的博弈勝地。

當地官員樂觀其成，但批評人士持審慎態度，警告中國的鉅額投資帶給柬埔寨一筆大到難以償還的債務，並讓施亞努市高度仰賴北京當局。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，柬埔寨外債總額達110億美元，其中逾1/3是欠中國的債務。

柬埔寨智庫「未來論壇」（Future Forum）負責人烏威拉（Ou Virak）認為，施亞努正一步步成為蓋滿了空置樓房的「鬼城」。

他說：「施亞努是中國全面性房地產問題的一個癥狀。他們只不過是把問題外銷到我們這裡。」

烏威拉還說：「有些計畫規模過大、速度過快，而且內部根本沒有這類需求。」

例如，中國出資20億美元修建一條連接施亞努和首都金邊（Phnom Penh）的高速公路，2022年通車，但由於最低收費15美元（近新台幣500元），車道上通常看不到一輛車。

其次，中國出資在吳哥窟附近暹粒（Siem Reap）建造的機場2023年啟用，機場設計年容量為700萬人次，比柬埔寨2023年全國旅客量多出100多萬。

距離施亞努不遠處，中柬共建的柬埔寨雲壤港海軍基地現代化升級改造計畫這個月進行啟用儀式。柬方雖堅稱這並非北京當局「專屬」的港口，但中方兩艘軍艦自2023年12月即靠港至今。

雲壤海軍基地最初由美國建造，後由中國升級改造。華府表示，北京當局可以利用這座基地出入引發爭議的南海海域。

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美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）教授伊爾（Sophal Ear）說，北京的戰略投資「凸顯出中國長期以來對於鞏固（區域）影響力的興趣」。

但他表示，柬埔寨的經濟「嚴重依賴」中國資本，持續存在債務可持續性、經濟過度依賴、主權風險方面的疑慮。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1140416