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關稅造成衝擊 美國連鎖零售商與川普會談

2025/4/22 12:35
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天會見主要零售業者，包括沃爾瑪、家得寶、羅威和達吉特，討論全面性關稅可能造成這幾家公司在進口日常生活用品成本提高的問題。

路透社報導，沃爾瑪（Walmart）、達吉特（Target）等美國大型連鎖店高度依賴進口商品，而川普的關稅政策，其中包括對中國輸美商品課徵145%稅率，預料將對原本就受通膨困擾的美國消費者構成更多壓力。

沃爾瑪發言人聲明表示：「我們與總統川普及其團隊進行一場富有成效的會談，並感謝讓我們有機會說出看法。」聲明中未詳說細節。

根據公司數據，沃爾瑪和達吉特的進口商品中有半數以上來自中國；家得寶（Home Depot）和羅威（Lowe's）同樣從中國進口商品。

分析師擔心，關稅會對這些零售商的獲利幅度造成重大打擊。

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會後，家得寶的發言人描述會議「資訊豐富且具有建設性」；達吉特的代表則說，執行長柯內爾（Brian Cornell）有出席這場「富有成效的會議…討論貿易方面的前行道路」。

居家修繕連鎖零售業者羅威，並未立即回覆路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140422

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