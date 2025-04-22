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大馬女大生命案撤銷更審 留台聯總籲實踐公平正義

2025/4/22 18:24
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（中央社記者黃自強吉隆坡22日專電）馬來西亞籍鍾姓留台女大學生慘遭殺害，被告梁育誌再度遭最高法院發回更審。馬來西亞留台聯總今天說，全案牽動留台學子與華人社團關注與情感，盼最終司法判決兼顧社會觀感與公平正義。

馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和今天表示，身為馬來西亞留台學生的服務平台，雖無權介入司法判決，但對受害者及家屬經歷的巨大痛楚與漫長等待，留台聯總深感同情與哀痛。

他指出，留台聯總理解並尊重台灣司法制度中強調的程序正義與人權保障，但期盼最終司法判決結果能兼顧社會觀感、公平正義與人道關懷，對社會與家屬有一個較能釋懷的交代。

彭慶和呼籲，台灣各界持續重視國際學生的安全與照顧，強化校園與社會層面的支持與保障機制，讓遠赴台灣深造的馬來西亞青年能在更安全、安心的環境中學習與生活，平安成長，圓滿歸國。

留台聯總認為，全案發生以來，始終牽動眾多馬來西亞留台人士及在地華社的關注與情感，被告梁育誌曾三度被判處死刑，但台灣最高法院的最新判決卻再度撤銷死刑發回更審，令關心此案的人士深感遺憾與無奈。

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民國109年10月28日晚間，長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄阿蓮區山區。

全案從一審到更一審均判死刑，但最高法院認為，更一審證據調查不詳盡，理由論述不備，於18日撤銷發回高雄高分院更審。（編輯：高照芬）1140422

梁育誌
馬來西亞女大生命案 梁育誌死刑判決再度撤銷發回
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