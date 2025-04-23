加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
牙醫涉助逾600名中國人非法來台 檢調約談10被告
首頁 / 國際

創辦人遭檢舉不當行為 世界經濟論壇展開調查

2025/4/23 17:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界經濟論壇（World Economic Forum）今天宣布，在收到檢舉信，指控其創始人史瓦布（Klaus Schwab）行為不當後，論壇已對這位前董事長展開調查。

路透社報導，87歲的史瓦布昨天宣布辭去董事長職務，立即生效，但未說明原因。

最先報導該調查的「華爾街日報」（Wall Street Journal）指出，上週發給世界經濟論壇董事會的匿名信，表達對其治理和職場文化的擔憂，其中包括指控史瓦布家族在沒有適當監督的情況下，讓其個人事務與論壇資源混雜不分。

世界經濟論壇在發給路透社的電子郵件聲明中表示，該論壇「嚴肅對待這些指控，並強調這些指控尚未得到證實，將等待調查結果後再進一步評論」。

論壇並沒有提供相關指控的細節。

根據「華爾街日報」報導，史瓦布家族發言人否認檢舉人投訴中的所有指控。發言人還告訴「華爾街日報」，史瓦布打算對這封匿名信背後的人以及「傳播謊言者」提起訴訟。

路透社尚未能聯繫到史瓦布家族詢問看法。

近年來，世界經濟論壇達沃斯（Davos）論壇被指為與普羅大眾脫節的精英清談場，受到左翼和右翼批評，關於其內部文化的負面報導也不少。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「華爾街日報」先前指出，在媒體報導世界經濟論壇存在騷擾和歧視的指控後，論壇的董事會正在與律師事務所合作，調查論壇的職場文化。

世界經濟論壇否認這些指控。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140423

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：