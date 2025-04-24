教宗方濟各辭世 巴西天主教會面臨挑戰

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西是全球最大的天主教國家，但近幾十年來，天主教會在當地面臨失去信徒、缺乏神父和政治兩極化的挑戰，而這些都是日前辭世的教宗方濟各生前試圖未果、懸而未決的問題。

根據聖保羅天主教大學（PUC-SP）哲學教授暨神學家朱尼爾（Fernando Altemeyer Junior）2月進行的一項調查，巴西共有1萬2618個天主教教區，490名主教，其中318名在職，是全球擁有最多主教的國家；其次是美國，有446名主教，其中276名在職；義大利排名第3，有397名主教，其中227名在職。

巴西也是全球樞機主教第4多的國家，共有8名樞機主教，與法國和阿根廷並列，但只有7名巴西樞機主教參與新教宗選舉秘密會議。

樞機主教是天主教會階級制度中第二高的職位，僅次於教宗。義大利遙遙領先，總共有51名樞機主教，其次是美國17名和西班牙13名。

根據巴西地理統計局（IBGE）的人口普查數據，2000年天主教徒佔巴西人口的74%，10年後比例降至65%；與此同時，福音派基督徒和無宗教信仰者的比例則分別增加到22%和8%。

BBC巴西新聞網援引梵蒂岡專家、羅馬宗座格列高利大學教授杜明格斯（Filipe Domingues）的分析說，從統計數據來看，天主教會正在失去信徒，但他認為這是全球現象，主因包括教會無法與信徒溝通以及外部壓力，使得所有傳統機構都陷入危機。

另一方面，巴西瑪肯西長老大學歷史教授暨神學家莫萊斯（Gerson Leite de Moraes）指出，天主教會缺乏神父，在極度兩極分化的政治背景下，它似乎還沒有找到合適的時機在21世紀的重要問題上採取堅定立場。

聖保羅天主教大學神學家扎馬尼亞（Domingos Zamagna）評論道，天主教會面臨社會影響力漸失的問題，梵蒂岡也無能為力，因為它的官僚機構非常僵化，需要幾十年的時間才能實現重大轉變。

扎馬尼亞認為，儘管教會中仍有大量平信徒、神父和主教不贊同甚至反對教宗方濟各生前的牧靈工作，教宗本人仍對宗教世界產生巨大的傳教影響；未來梵蒂岡能做的是繼續支持和鼓勵地方教會為天主教會注入新活力所做的努力，因為地方教會最了解牧靈的現實。

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扎馬尼亞表示，方濟各在任期間已證明，天主教會不能置身於當代世界之外，教會不容忽視或遺忘的社會教導包括致力於消除貧困、對抗不平等和保護環境，基督教精神應以同理心迎接所有這些挑戰。

這些都是方濟各生前試圖以某種方式解決的問題，現在仍將作為遺產留給下一任教宗。（編輯：韋樞）1140424