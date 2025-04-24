越南遭美國重課46%關稅 雙邊啟動經貿談判

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南遭美國重課46%對等關稅，越南工商部部長阮鴻延23日晚間和美方通話，正式啟動雙邊經貿問題談判。阮鴻延重申，越南期盼促進和美國的經貿關係，朝著公平、永續方向進行。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，阮鴻延（Nguyen Hong Dien）身兼越南對美貿易協定談判代表團的團長，他在23日晚間和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）通話，正式啟動越美雙邊經貿問題談判。

越南工商部國外市場發展司表示，這是討論談判原則問題、範圍及路線圖的重要會議。

在通話中，阮鴻延重申，越南重視發展和美國的全面戰略夥伴關係，同時希望促進和美國的經貿關係，朝著公平、穩定、永續、有效的方向進行。

阮鴻延說，越南各部會願秉持「利益和諧、風險共擔」的精神談判，處理美方關切的問題，一起尋找合理的解決方案讓雙方能互利。

美國在美東時間2日宣布對全球各貿易夥伴祭出對等關稅措施，其中越南遭課46%關稅，美國後來又將這項措施暫停90天，但仍繼續加徵10%的基本關稅。

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根據報導，葛里爾對兩國同意就雙邊貿易協定展開談判給予高度評價，他相信，越美將盡快達成合理的措施，推動經貿關係穩定、互利。

報導指出，阮鴻延和葛里爾並同意，越美將維持團長級與技術層級的經常性對話，加快各具體問題的談判進程。（編輯：張芷瑄）1140424