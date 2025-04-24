韓中海洋事務對話 首爾關切北京黃海設置構造物
2025/4/24 17:46（4/24 18:43 更新）
（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國外交部今天表示，韓國在首爾舉行的韓中海洋事務對話中，針對中國在朝鮮半島西岸外海設置構造物「深表關切」。
路透社報導，韓國外交部今天發表聲明說，中方在昨天的會議中表示，該構造物為漁業養殖設備，與領土主權無關。
這個設置於黃海（韓國稱西海）爭議海域的結構物引發首爾當局警覺。韓國擔憂中國可能試圖於暫定措施水域（Provisional Maritime Zone, PMZ）聲張主權。
位於韓國西部海域的中韓暫定措施水域，是兩國專屬經濟區（EEZ）重疊海域的一部分，由兩國政府共同管理水產資源，兩國漁民均可作業。
韓國外交部表示，雙方同意繼續溝通，並就該項議題不應阻礙雙邊關係達成共識。
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聲明提到：「雙方決定透過多方外交管道密切討論西海海上秩序的穩定與管理，以及擴大並加強具體合作。」
韓國外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）昨天對一個國會委員會表示，首爾當局正在考慮回應措施，包括相應對策。（實習編譯：戴岑潔/核稿：劉淑琴）1140424
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