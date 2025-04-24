菲美舉辦大型軍演之際 中國山東艦出現北呂宋海域

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（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）在菲美舉行代號「肩並肩」大型聯合軍事演習之際，中國人民解放軍兩艘軍艦出現在菲律賓北部的海域，包括山東號航空母艦。

菲律賓軍方今天表示，菲律賓海軍於22日上午在巴布延群島（Babuyan）西南方2.23海里處，監偵到中國山東號航空母艦，已航進菲律賓群島水域範圍內。

同日中午，菲律賓海軍又在達盧皮里島（Dalupiri）西北方33.11海里處，監偵到中國天樞星號電子偵察艦。

在此前一天，也就是21日，2025年菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習才剛正式開始，將持續到5月9日，雙方約有1萬8000人參加，澳洲、日本、英國、加拿大和法國派出小規模隊伍參與，另有16國以觀察員身分參加。

兩艘中國軍艦在菲美演習敏感時刻出現在菲律賓北部海域，引起媒體關注；菲律賓北部海域也是演習地點之一。

菲律賓海軍發言人阿爾科斯（John Percie Alcos）今天回覆媒體詢問時說，巴布延群島與達盧皮里島一帶水域本就是海上走廊，經常會有各國船隻通過，在「肩並肩」演習進行之際，菲方預期會有其他國家監看。

阿爾科斯說，據他所知，這是山東號首次航近菲律賓海岸。

他補充，菲律賓北呂宋軍區當天有派遣船艦監控山東號和天樞星號，發現它們航行迅速，未有停頓，應是在進行「正常海軍作業」，前往不明目的地。

阿爾科斯說，雖然山東號已進入菲律賓領海，但不能確定是否對菲構成威脅，因為它持續迅速航行，未有停頓。

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迅速、不停頓通過他國領海，是聯合國海洋法公約准許他國船舶「無害通過」地主國領海的條件之一。

被問及這兩艘中國軍艦目前所在地點，阿爾科斯表示兩艦由西向東航行，截至昨天上午4時已航至卡加延省（Cagayan）聖安娜（Santa Ana）以東179.6海里處，至於今天最新位置，尚待北呂宋軍區提供進一步訊息。（編輯：陳承功）1140424