南海角力持續 中菲互控在民主礁附近採取危險行動
2025/4/15 22:27
（中央社北京/馬尼拉15日綜合外電報導）中國與菲律賓今天互控對方在南海斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，我稱民主礁，中方稱黃岩島）附近採取危險行動。這是中菲兩國因為南海主權而爆發的最新衝突。
路透社報導，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）表示，一艘中國海警船昨天在距離斯卡伯勒淺灘約36海里處加速，並採取行動阻擋一艘菲國船隻的航行路線。
菲律賓海岸防衛隊指出：「這起事件凸顯中國海警局不遵守國際規範…並且反映出（中方）對海上安全的公然漠視。」
新華社今天報導，記者從中國海警方面獲悉，菲律賓海警船昨天於黃岩島附近海域危險接近中國海警船艦，數次從艦艏方向穿越中方船艦行駛航線，妄圖「碰瓷」擺拍，炮製抹黑中方的虛假敘事。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
根據新華社，中國海警方面表示：「菲方行徑嚴重違反國際法相關規定和海上避碰規則，以危險方式非法接近我正常航行的海警艦，威脅我方人員及船隻安全。」
過去兩年來，中國和菲律賓因為南海問題緊張局勢升級，包括為了斯卡伯勒淺灘問題，雙方都聲稱當地是其主要漁場。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140415
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。