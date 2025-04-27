加國大選最後造勢 卡尼批對手無力對抗貿易戰

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（中央社加拿大密西沙加市26日綜合外電報導）加拿大28日舉行聯邦大選，總理卡尼（Mark Carney）今天在激戰區多倫多附近最後造勢時，痛批保守黨對手缺乏在貿易戰中發揮領導作用的經驗和經濟頭腦。

法新社報導，卡尼領導的自由黨（Liberal Party）如果勝選，將成為加拿大政治史上最戲劇性的逆轉勝之一。

1月6日，時任總理的杜魯道（Justin Trudeau）宣布將在未來幾個月辭職。當天，他領導的自由黨在多數民調中落後保守黨（Conservative Party）20多個百分點，保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）看來篤定成為下一任總理。

但接下來幾週，美國總統川普推出一系列嚴苛關稅政策，同時一再談到要將加拿大併入美國。

之後，憤怒的加拿大人在體育賽事中對美國國歌發出噓聲，並取消赴美的旅遊計畫。

3月14日，卡尼接替失去民心的杜魯道出任總理，並定調要正面對抗川普的威脅。

60歲的卡尼從未競選過公職，但曾領導加拿大和英國的中央銀行，他認為他的全球金融經驗，使他成為保護加拿大免受川普不穩定貿易政策影響的理想人選。

卡尼在競選活動的倒數第2天來到關鍵戰場安大略省（Ontario），並在多倫多（Toronto）附近一些在自由黨和保守黨之間搖擺不定的社區停留。

卡尼在多倫多以西的密西沙加市（Mississauga）的造勢會上表示：「川普總統的貿易戰名副其實地破壞了全球經濟，他也背叛了加拿大。」

他還說：「加拿大人已經走出那次背叛引發的驚嚇，但我們永遠不該忘記教訓。」他接著把矛頭指向博勵治，說博勵治欠缺在貿易戰中發揮領導作用的經驗和經濟頭腦。

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「我們不需要混亂，我們需要冷靜。我們不需要憤怒，我們需要一個成年人。」

他將在溫莎市（Windsor）舉行造勢來結束這天的活動。溫莎市是加拿大的汽車業重鎮，但受到川普關稅的重擊。 （譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140427