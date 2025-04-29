非政府組織：歐洲142人幫助移民反遭起訴

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）維護移民權利的非政府組織「國際無證移民合作平台」今天在報告中指出，2024年歐洲至少有142人因幫助或營救移民而遭到起訴。

法新社報導，根據「國際無證移民合作平台」（Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants，PICUM），有超過80人因為搭救或幫助海上移民而面臨起訴，約有20人因為提供這些移民食物、飲水或衣服而受到起訴。

PICUM工作人員卡爾塔（Silvia Carta）批評，遭起訴民眾的數量已經連續第4年增加，這是「把援助移民的行為定罪」。

PICUM的報告是使用各種來源編纂而成，包括歐洲媒體，內容聚焦於保加利亞、賽普勒斯、法國、希臘、義大利、拉脫維亞、馬爾他與波蘭等地事件。

卡爾塔表示：「我們所能觀察到的僅是冰山一角。」

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該組織指出，有7名西班牙巴斯克（Basque）地區活動人士被控利用一場競賽，於2024年3月偷運36位移民跨越西班牙與法國邊境。他們定於10月初開始面臨審判。

上述報告也提及有5人因提供波蘭與白俄羅斯邊境移民「人道主義協助」，而在波蘭面臨監禁。（實習編譯：侯彩騏/核稿：陳正健）1140429