美國首季GDP恐現放緩或衰退 反映關稅生效前進口飆升

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國今天將出爐的國內生產毛額（GDP）數據預期將呈現經濟成長急遽滑降，甚至可能出現衰退，反映美國總統川普全面性關稅上路前，進口飆升的情況。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟師柯雅（Matt Colyar）告訴法新社：「和去年第4季相比，將會是相當大幅的放緩。」

美國今天將公布第1季GDP數據，正值川普1月20日重返白宮以來，上任第101天。

川普上任後宣布一連串關稅措施，並於3月公布將自4月初對主要貿易夥伴加徵全面性關稅的計畫，以重塑美國的貿易關係。

這些關稅措施引爆金融市場賣壓，推升市場波動率至2019冠狀病毒疾病（Covid-19）以來最高水準，造成投資人恐慌。

喬治華盛頓大學（George Washington University）經濟學教授辛克雷（Tara Sinclair）告訴法新社：「通常，政府的政策不會改變那麼多，尤其是總統上任百日內。但這次情況不同。」

「我認為很明顯有急遽的政策變化，這些變化正直接削弱經濟。」

根據商務部數據，美國去年經濟成長2.8%。分析師普遍預期，今年經濟成長將放緩，但仍將維持在2%左右。

而在川普重返白宮推出一連串新關稅後，許多分析師大幅下修美國經濟成長預估。高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等華爾街巨擘甚至預測，美國第1季經濟將出現萎縮。

美國第1季經濟即使未出現萎縮，分析師預測放緩的幅度也會很可觀。

穆迪分析的經濟師柯雅說：「我們的預估值偏高，是0.5%。」

根據市場觀察網站Briefing.com，市場分析師平均預估美國首季GDP折合年率擴張0.4%，大幅低於2024年第1季的2.4%。

分析師告訴法新社，美國經濟一旦如預期放緩，很大程度上是因為消費者和企業趕在關稅生效前搶先進口的關係。

喬治華盛頓大學教授辛克雷指出：「這波進口激增，顯然是因為人們試圖搶在關稅生效前採購，這完全是針對總統政策的直接回應。」

德州聖瑪麗大學（St Mary's University）副教授羅曼（Belinda Roman）指出，除了關稅的影響，GDP數據還可能描繪出「非常複雜的情況」。

羅曼指出，就業數據表現優於預期，顯示「顯然有些尚未反映在數據裡的變化正在發生」。

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「我認為（經濟）可能會有小幅萎縮。但這可能會被近期就業增加的現象抵銷」。

她說：「我認為第2季和第3季可能會浮現更多的負面影響，因為經濟反應需要一段時間，不會立即顯現。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140430