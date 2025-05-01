肯亞媒體：議員在首都遭槍殺 司機逃過一劫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奈洛比30日綜合外電報導）肯亞公民電視台（Citizen TV）報導，肯亞議員維爾（Charles Were）今晚在首都奈洛比（Nairobi）遭到兩名騎摩托車的槍手開火身亡，他的司機逃過一劫。

路透社提到，其他肯亞媒體也報導這起消息，包括「國家日報」（The Nation）和「標準報」（The Standard）。

肯亞公民電視台報導，維爾代表肯亞西部卡西普爾（Kasipul）選區，他在當地時間晚間7時30分左右遭到兩名騎摩托車尾隨的歹徒槍殺。

報導說，其中一名槍手下車對維爾近距離開槍，並說他的司機逃過一劫。維爾送醫後宣告不治。

透過 Google News 追蹤中央社

維爾是資深政治人物歐丁嘉（Raila Odinga）領導的在野黨「橙色民主運動」（ODM）成員。

歐丁嘉曾在2022年上屆大選敗給魯托（William Ruto），但他拒絕接受選舉結果，宣稱大選存在違規情事，之後與魯托達成協議，以解決肯亞面臨的難題。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140501