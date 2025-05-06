川普政府再槓哈佛大學 凍結數十億美元資金補助

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國教育部今天表示正著手凍結提供給哈佛大學（Harvard University）的數十億美元和其他補助，直到這所知名學府接受總統川普政府提出的一連串要求。

教育部這名官員並表示，已寄發通知給校方。

路透社報導，這是川普政府不惜動用聯邦金庫影響力的最新例證。無論對象是律師事務所也好，各個大學也罷，川普政府都會藉此施壓各機構進行全面政策改革，否則就將失去數十億美元的聯邦補助款及合約。

川普政府指控，去年席捲全美多所大學的反加薩戰爭抗議活動期間，哈佛校內出現反猶行為。加薩戰爭指的是以色列和巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）2023年10月在加薩走廊（Gaza Strip）爆發的戰爭。

最近幾週，川普政府逐步擴大針對哈佛大學的行動。

當局開始對授予哈佛的近90億美元聯邦補助進行正式審查，要求哈佛禁推行「多元、公平及包容」（DEI）政策，並嚴懲部分部分隱藏在抗議活動之中的親巴勒斯坦團體。

哈佛大學上個月拒絕了川普政府提出的多項要求，說這些要求是對言論自由和學術自由的攻擊。校方雖針對川普下令凍結對哈佛的約23億美元聯邦補助款一狀告上法院，但也承諾將解決校園內的歧視問題。

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教育部今天的行動，凸顯這所知名學府與美國政府之間的對抗急劇升級。

教育部高層官員說：「川普政府不會袖手旁觀，眼睜睜看著納稅人的錢被用來支持那些容忍反猶太主義或支持種族主義政策的大學。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140506