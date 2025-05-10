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波蘭黃金儲備突破509噸 比歐洲中央銀行還多

2025/5/10 08:33
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（中央社記者彭維楀華沙9日專電）波蘭國家銀行（Narodowy Bank Polski, NBP）行長格拉賓斯基（Adam Glapiński）宣布，NBP的黃金儲備已達509.3噸，正式超越歐洲中央銀行（ECB）持有的506.5噸，成為歐洲黃金儲備規模領先的中央銀行之一。

格拉賓斯基強調，這項成就象徵波蘭經濟的穩定性、信用度與主權實力。波蘭的黃金儲備在全球中央銀行中排名第11位。

格拉賓斯基在華沙舉行的新聞發表會上說：「黃金是對抗全球不確定性的盾牌，也是經濟主權的基石。」目前黃金已占NBP總外匯儲備的22%，高於該行原先設定的20%目標。他強調這筆資產「不會被出售」，即便以當前價格計算，其價值已達443億歐元。

波蘭近年大舉擴增黃金儲備。1996年，NBP僅持有14噸黃金，2016年增至102噸，2022年起購買速度顯著加快，兩年間儲備增至480噸。格拉賓斯基自2016年擔任行長以來，一直倡導將黃金視為中央銀行策略性資產。

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NBP指出，黃金在地緣政治或金融危機時期能保值避險，與任何國家的政策無直接關聯，且無信用風險，具有實體耐久性。格拉賓斯基強調：「黃金增強我們在國際投資人與合作夥伴心中的信譽，是穩定與信心的象徵。」

NBP目前約20%的黃金儲存在波蘭，其餘分別存放於倫敦與紐約。NBP的長期目標是在3地實現各1/3的儲備分配，分散風險、提升安全性。（編輯：唐聲揚）1140510

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