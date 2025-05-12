加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：印度空襲逼近巴基斯坦核武設施 迫使美國介入調停
首頁 / 國際

威尼斯建築展各國創意比拼 門廊、滅火器壁龕亮相

2025/5/12 07:33（5/12 08:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025年「威尼斯建築雙年展」10日登場，美國館以「門廊：慷慨的建築」為主題，將展場本身打造成一座實體門廊，宛如整個雙年展的「客廳」。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
2025年「威尼斯建築雙年展」10日登場，美國館以「門廊：慷慨的建築」為主題，將展場本身打造成一座實體門廊，宛如整個雙年展的「客廳」。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶威尼斯11日專電）2025年威尼斯建築雙年展盛大登場，各國展館爭奇鬥艷，美國館以「門廊」詮釋建築「慷慨」的社交與文化意象，德國館讓觀眾親身體驗都市熱浪，波蘭展現如同「家神」般的滅火器壁龕，以多元設計回應當代議題。

2025年「威尼斯建築雙年展」共有66個國家參與，本屆主題為「智慧、自然、人工、集體」（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.），探討當代建築如何應對氣候變遷挑戰，並強調跨領域合作與創新思維。

中央社記者來到威尼斯建築雙年展現場，走訪不同展館觀察各國建築特色。

美國館以「門廊：慷慨的建築」（Porch: An Architecture of Generosity）為題，門廊在美國是「互相邀請彼此坐一會兒的地方」，是與鄰居閒聊、放鬆、運動、教育、辦音樂會與餐飲活動等聚會場所，作為強化社交、文化交流的角色。

美國館展出約50件來自全美各地、與門廊主題相關的作品，探討門廊在當代建築中的多重意義。展場本身也打造一座實體門廊，宛如整個雙年展的「客廳」，設有長椅、遮陽空間與閱讀角落，讓民眾自在休憩、交流，親身體驗門廊的建築思維。

德國館以「壓力測試」（STRESS TEST）為主題，展覽分為「壓力」（STRESS）與「減壓」（DE-STRESS）兩個區域，前者讓民眾親身體驗都市熱浪，房間內的紅外線攝影機捕捉遊客熱圖，並投射到牆壁上；後者則是在明亮空間中，擺放三棵能對抗風暴與乾旱的歐洲角樺樹，呈現降低都市熱度的解方。

在這兩個空間之間，以大螢幕投影關於氣候變遷的影像，讓觀眾親身感受都市熱浪的急迫性，同時呈現如何透過種植花草、遮蔭、通風等景觀設計，提升城市的氣候適應力。

2025年「威尼斯建築雙年展」德國館以「壓力測試」為主題，以大螢幕投影氣候變遷的影像，讓觀眾親身感受都市熱浪的急迫性，同時呈現如何透過種植花草、遮蔭、通風等景觀設計，提升城市的氣候適應力。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
2025年「威尼斯建築雙年展」德國館以「壓力測試」為主題，以大螢幕投影氣候變遷的影像，讓觀眾親身感受都市熱浪的急迫性，同時呈現如何透過種植花草、遮蔭、通風等景觀設計，提升城市的氣候適應力。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日

波蘭館以「Lares and Penates：在建築中建立安全感」為題，以幽默且富想像力的方式，探討人類在建築中的焦慮，以及建築如何提供安全感。

「Lares」和「Penates」源自古羅馬神話的「家園守護神」，呼應為建築帶來好運的傳統習俗，如在牆角灑鹽巴、丟雞蛋殼或放置一碗牛奶；以及現代建築中的安全設施，如滅火器、監視器與緊急出口指標。

2025年「威尼斯建築雙年展」波蘭館以幽默且富想像力的方式，探討建築如何在現代社會提供安全感。現場有專為滅火器設計的壁龕，鑲嵌裝飾性的石頭與貝殼，將日常的安全設備提升為如同家神般的存在。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
2025年「威尼斯建築雙年展」波蘭館以幽默且富想像力的方式，探討建築如何在現代社會提供安全感。現場有專為滅火器設計的壁龕，鑲嵌裝飾性的石頭與貝殼，將日常的安全設備提升為如同家神般的存在。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日

其中，引人注目的作品是專為滅火器設計的壁龕，鑲嵌裝飾性的石頭與貝殼，將此日常的安全設備提升為如同家神般的存在。

英國館以「英國修復的地質學」（GBR: Geology of Britannic Repair）為主題，探討殖民歷史如何深刻影響地質環境與社會結構，並思考修復與再生的可能性。英國館外觀極具視覺張力，一層橘黑相間的「串珠面紗」覆蓋粉橘色建築本體，這些由玻璃珠、黏土與農業廢棄物混合製成的球體，呈現「雙重視覺」的效果。

館內核心作品之一為重建的肯亞「希莫尼奴隸洞穴」（Shimoni Slave Caves），這裡曾作為囚禁即將被販運的非洲奴隸之地。重建裝置以鋸齒狀、棱角分明的形式呈現，讓光線灑落其間，嘗試將過往的創傷空間轉化為修復與療癒的想像場域。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

加拿大館則以「微浮生態學」（Picoplanktonics）為題，結合生物科技、材料科學與建築設計，並以藍綠菌為材料，展出以透過3D列印的大型活體裝置。

展覽期間，館方在現場培養藍綠菌，這些微生物會隨光照、濕度與溫度變化，並由現場人員持續照料，突顯對環境與生命的關懷實踐。（編輯：陳慧萍）1140512

#德國館
#美國館
#威尼斯建築雙年展
2025年「威尼斯建築雙年展」10日登場，英國館外觀極具視覺張力，一層橘黑相間的「串珠面紗」覆蓋其上，這些由玻璃珠、黏土與農業廢棄物混合製成的球體，呈現「雙重視覺」的效果。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
2025年「威尼斯建築雙年展」10日登場，英國館外觀極具視覺張力，一層橘黑相間的「串珠面紗」覆蓋其上，這些由玻璃珠、黏土與農業廢棄物混合製成的球體，呈現「雙重視覺」的效果。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
在2025年「威尼斯建築雙年展」中，加拿大館以「微浮生態學」為題，結合生物科技、材料科學與建築設計，展出以藍綠菌為材料，透過3D列印的大型活體裝置。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
在2025年「威尼斯建築雙年展」中，加拿大館以「微浮生態學」為題，結合生物科技、材料科學與建築設計，展出以藍綠菌為材料，透過3D列印的大型活體裝置。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月12日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：