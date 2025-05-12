洛杉磯高速公路巴士追撞故障休旅車 1死32傷

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）官員表示，洛杉磯地區高速公路今天清晨發生死亡車禍，1輛觀光巴士追撞1輛不明原因故障的休旅車（SUV），造成1人死亡、32人受傷，有2人傷勢嚴重。

美聯社報導，加州公路警察（California Highway Patrol, CHP）在新聞稿中說，這輛休旅車清晨5時在洛杉磯市中心以東約32公里的哈仙達崗（Hacienda Heights）地區被巴士追撞後，整輛車被大火吞沒，車內只有一個人、也就是駕駛身亡。

CHP警官沙拉薩（Zachary Salazar）說，巴士上的乘客有32人被送往醫院，其中有2人傷勢嚴重，其餘送往醫院的人傷勢從中度至輕度不等。

巴士乘客魯涅爾 (Joe Runnel) 告訴KTLA電視台，車禍發生後，乘客在驚恐中「哭喊求救」。這起事故導致60號州道（State Route 60）的兩條車道封閉數個小時。

加州公路警察說，初步調查顯示，這輛休旅車在車道上因不明原因拋錨，隨後被觀光巴士從後方撞上。新聞稿說，撞擊後，巴士失控向右衝出，橫越所有車道，最後撞上路肩的護欄。

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巴士車頭嚴重受損，包括擋風玻璃破碎。洛杉磯郡消防局說，休旅車的火勢並未波及巴士。

沙拉薩說，巴士上共有63人，包括司機。他說，無大礙的31人乘坐另一輛巴士離開現場。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140512