法德領袖藏毒假新聞瘋傳 法方闢謠為紙巾批陰謀操弄

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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）英、法、德領袖昨天在前往基輔的火車上會面。一張法國總統馬克宏用過的紙巾被說成「古柯鹼」，意外成焦點。總統府出面闢謠，批假新聞操弄；事實查核平台指出，親俄論述欲破壞西方領形象。網友笑稱此為「紙巾行動」、「紙巾門」。

英國、法國、德國和波蘭領袖昨天前往基輔，在美國總統川普支持下，對烏克蘭呼籲無條件停火30天表達支持。

但在如此重要且舉世關注的外交行動中，法國總統府艾里賽宮（Elysee）卻在11日深夜，刊出一篇「紙巾」闢謠文。

原因是從昨天起，一則短影片開始在X等社群媒體中瘋傳。影片中法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）在火車車廂上，起身迎接剛到的英國首相施凱爾（Keir Starmer），桌上散放著兩人方才會談時的物品。

馬克宏坐下時，隨即用右手把桌上的一團白色物體拿起，彷彿想隱藏什麼不願被媒體拍到。

許多「記者」、「評論家」開始在社群媒體上表示，馬克宏正在吸毒，那團白色物體，是一包「古柯鹼」。而梅爾茨掩蓋不想被媒體拍到的，是吸食古柯鹼時用的小湯匙。

法國解放報、法新社、美聯社等數家媒體立即進行事實查核，澄清馬克宏不想要被媒體拍到的，只是放在桌上被他揉成一團的紙巾。

法國總統府昨天半夜的貼文寫道：「當歐洲團結造成困擾時，假訊息甚至會將簡單的紙巾變成毒品。這則假新聞由法國國內外的敵人傳播，我們必須對訊息操弄保持警覺。」並搭配一張紙巾近照，寫著「這是一張擤鼻涕的紙巾」。

網路上甚至有各種修圖過的照片，想「證明」衛生紙是一包塑膠袋；有人截圖說，馬克宏桌上有殘留「白粉」。但也有網友批評，這顯然是俄羅斯網路農場正在發動的「紙巾行動」。

現在法國X還上出現了「紙巾門」（mouchoirgate）的標籤，網友發揮創意，拍攝路邊或超市中的各種衛生紙。

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解放報（La Libération）事實查核平台指出，「這些通常經過修改的圖片，助長了社交媒體上陰謀論者的障眼法。許多散播這則有利於俄國總統蒲亭貼文的網友，還聲稱這3人一起吸食了古柯鹼。這些陰謀論指控，與西方精英墮落且隨意應對戰爭的論述相吻合」。

解放報表示，根據現場法新社、美聯社等媒體的高解析度照片與影片，白色物體是揉過的紙巾，而梅爾茨手邊的則是牙籤或攪拌棒，「兩位元首應是不希望這些東西被永遠地紀錄在這場會面上」。（編輯：韋樞）1140512