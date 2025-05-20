日本政府3月釋出儲備米 僅約10%流通至市面

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本農林水產省（農業部）今天表示，今年3月透過競標釋出的儲備米合計21噸當中，截至4月27日為止，流通到市面卻僅約10%。

日本放送協會（NHK）報導，農林水產省表示，3月實施2次儲備米競標，被標到的儲備米21萬噸中，大宗的集米業者交易量是20萬8380噸，但是交給批發商的數量僅5萬4645噸，約整體的25.7%。這些儲備米再進一步流通到零售商、外食餐廳等僅2萬2303噸，占整體的10.5%。

儲備米從開始釋出後1個月，僅約1成流通到市面上。對此，農林水產省表示，「4月下旬很多批發商正進行儲備米的精米作業、運送儲備米的階段，儲備米未能充分流通至零售業者手上。5月，在（黃金週）連假後，儲備米才開始大量流通」。

日本全國超市5月4日至11日的一週之間販售的稻米平均價格每5公斤4268日圓（約新台幣元907元，含稅價），較前一週高出54日圓。

日本共同社報導，全國農業協同組合聯合會（JA全農）今天公布儲備米的出貨狀況。流通至關東甲信地區約3萬859噸，占整體的35.9%，流通至中四國（中國地區與四國地區）、九州、沖繩等西日本地區的速度明顯較慢，呈現「東高西低」的情況。

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政府釋出的儲備米大半由JA全農得標，3月標得2次，截至5月16日為止，出貨8萬5955噸。儲備米的倉庫集中於日本的東北、北海道，要運送至西日本比較耗時。

儲備米流通至東海地區為8425噸、近畿1萬4891噸、中四國地區5850噸、九州及沖繩7356噸、北海道5271噸、東北8928噸、北陸4375噸。（編輯：韋樞）1140520