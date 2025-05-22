路透：外資將台海衝突視為風險 須有所因應

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（中央社新加坡22日綜合外電報導）路透社報導，外國投資人過去幾乎無法想像中國會入侵台灣，但隨著川普成為美國總統，不少投資人將此視為尾部風險不得不有所準備，儘管他們找不到方法可以真正應對。

根據報導，台灣長期以來一直是美中關係的爭議點，尤其在川普1月重返白宮，並對中國祭出關稅後，美中關係惡化。

投資人憂心中國若試圖奪取其視為「神聖」領土的台灣，恐引發戰爭，導致台灣作為一個擁有自己貨幣和身分的市場走向終點。另一個可能性則是和平或維持現狀。

因此對投資人來說，要麼選擇全面撤出，要麼繼續維持投資，並祈禱一切順利。

總部設於新加坡的全球套利基金公司阿拉瓦里資產管理公司（Aravali Asset Management）投資長戴夫（Mukesh Dave）指出，任何入侵的風險都難以避開。

他指出，「任何交易都會無法結算，貨幣也可能一起消失。你不是當成一切如常，就是完全避開。」

根據線上賭盤平台Polymarket資料所示，中國入侵台灣的機率已經從今年初的近乎零攀升至12%。

今年以來，惴惴不安的外國投資人已從台股撤出近110億美元，儘管大部分資金外流是因為關稅與經濟的相關疑慮所致。不過，外資已經於5月稍微回流。台灣加權股價指數今年來總計跌6%。

美國雖長期奉行「戰略模糊」政策，未明確表態若台灣遭攻擊是否會出兵，但前總統拜登在他任內曾表示，若中國犯台將出兵衛台。

不過，隨著川普談論新全球秩序，以及無視俄羅斯併吞烏克蘭大片領土，升高地緣政治緊張，令人質疑美國是否會保衛台灣。

高盛集團（Goldman Sachs）彙編「兩岸風險指數」（Cross-Strait Risk Index），透過統計新聞報導中提及兩岸緊張的次數來衡量地緣政治風險，該指數自川普去年當選美國總統以來持續上升。

貝福資本集團（Balfour Capital Group）投資長勞倫斯（Steve Lawrence）說：「中國若對台發動侵略，投資決策將變得非黑即白，要麼繼續持有，承受劇烈波動，要麼迅速撤出，以保資本。」

投資台灣的核心理由在於台積電。戴夫指出：「台積電如此重要，投資人普遍預期美國會保衛台灣，而且會強力捍衛台灣。這是希望之所在。」然而，台積電也是這次川普關稅行動針對的目標之一。

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統一投顧董事長黎方國則認為外國投資人誤判兩岸戰爭的風險程度，「我們不應從地緣政治風險角度來解讀，關鍵其實在關稅」。

退休基金顧問公司Mercer全球投資策略長努祖（Rich Nuzum）指出，他的客戶評估風險時發現，最佳選擇是分散投資，「我認為，對危機情境進行壓力測試變得愈來愈普遍」。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140522