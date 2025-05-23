南非總統府：川普與拉瑪佛沙同意加強雙邊貿易

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（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）南非總統府今天表示，美國總統川普和南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在華盛頓會談後，雙方同意促進兩國貿易與投資。

法新社報導，南非總統府的聲明指出，拉瑪佛沙為解決兩國緊張關係訪問美國，此行可謂「成功」。

聲明中寫道：「兩國領袖同意加強雙邊貿易關係，增加互利投資，並在技術交流方面合作。」

川普與拉瑪佛沙在白宮舉行閉門會談前，川普先在直播中突襲拉瑪佛沙。他當場播放一段影片聲稱可證明南非正發生針對白人的種族滅絕，現場氣氛變得緊張。

現場播放的影片包含諸多不實與錯誤內容，目的是支持川普提供受迫害的白人農民「庇護」。川普此舉激怒南非政府，並對川普的指控提出異議。

儘管川普政府實際上已停止接收來自世界其他地區的庇護申請，但本月仍給予50多名南非白人難民身分。

川普1月上任後，南非與美國關係急轉直下，川普威脅課徵高額貿易關稅，同時驅逐南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool），稱他是「煽動種族仇恨的政客」，並且指責拉蘇爾憎恨川普。

不過南非總統府今天發聲明指出，會談結束後，拉瑪佛沙「歡迎南非與美國透過各自的團隊，展開預期的貿易談判」。

美國是南非僅次於中國的第2大貿易夥伴，與美國建立穩固的貿易關係是拉瑪佛沙的優先目標。

南非總統府表示：「此行重點是解決近幾個月來引發外交緊張的議題，重塑雙邊經貿關係。」

聲明中寫道，拉瑪佛沙期待美國行能加強雙邊貿易，並確保共榮。

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隨著過去幾個月緊張局勢升高，川普暗示他不會參加11月在南非舉行的20國集團（G20）峰會。拉瑪佛沙在雙方於白宮會談後表示，他預期美國領袖將會出席。

此外，南非預計也將向川普的南非裔盟友馬斯克（Elon Musk）提出一項協議，讓馬斯克在南非營運星鏈（Starlink）衛星網路服務。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140523