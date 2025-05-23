加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／軍艦下水翻船惹怒金正恩 北韓展開全面調查、專家估修復需10天
首頁 / 國際

美最高法院允許川普免職獨立機構人員 聯準會例外

2025/5/23 10:46（5/23 11:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國最高法院。（中央社檔案照片）
圖為美國最高法院。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國最高法院今天裁定，允許總統川普解開除兩個獨立機構的主管，但同時表示聯邦準備理事會（Fed）則不適用此類解職權。

法新社報導，這項6比3的裁決暫緩下級法院下令讓兩名主管復職的判決，對川普擴大對歷來保持獨立性的政府機關控制權的企圖來說，無疑是一項重大勝利。

此案備受關注，因為這可能對聯準會這類獨立機構造成影響。聯準會的利率決策委員會在全球最大經濟體美國中握有龐大權力，而聯準會主席曾遭川普猛烈批評。

若最高院裁定川普可解任聯準會理事，可能在全球經濟引發劇烈震盪，並引發外界對美國聯準會獨立性的質疑。

但最高院中6名保守派大法官組成的多數意見，似乎讓聯準會獲得豁免。

兩名曾指控遭川普非法解職的機構負責人指出，若法院判決支持川普，聯準會也將受到牽連。

多數法官表示：「我們不同意。聯準會是一個結構獨特且具備準私營性質的機構，沿襲了美國第一銀行與第二銀行的獨特殊歷史傳統。」

儘管聯邦法律明定這兩人只能因「正當理由」被解職，最高院仍允許川普開除均為民主黨籍、任職於獨立準司法勞工委員會的魏考克斯（Gwynne Wilcox）與哈里斯（Cathy Harris）。

google news透過 Google News追蹤中央社

魏考克斯任職於全國勞工關係局（National Labor Relations Board），該機構負責處理全美各地的工會組織與其他勞資爭議。

哈里斯則任職於功績制度保護委員會（Merit Systems Protection Board），該機構負責保護聯邦員工不受政治歧視及其他非法雇用行為的影響。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140523

#川普
#最高法院
#聯邦準備理事會
#民主黨
#聯準會
延伸閱讀
回顧》華爾街日報：川普曾與聯準會前理事華許討論接替鮑爾回顧》川普：我無意開除鮑爾 現在是降息最佳時機馬斯克淡出效率部 川普內閣傳準備好重拾決策權美聯：川普政府改革執法手段 FBI解散華府打貪小組
川普
南非總統府：川普與拉瑪佛沙同意加強雙邊貿易以駐美使館人員遭槍殺 以外長批歐洲煽動反猶太
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：