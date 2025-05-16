美聯：川普政府改革執法手段 FBI解散華府打貪小組

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）知情人士今天透露，美國聯邦調查局（FBI）將解散華府外勤辦公室中，負責調查國會議員及其他聯邦政府官員舞弊和公職貪腐的小組。

美聯社報導，一名知悉這項計畫的FBI官員表示，此舉是該外勤辦公室更大規模重組行動的一環，還說FBI仍將持續追查公職人員涉及貪腐的案件。

目前不清楚這個小組的探員可能會被調往何處，不過該辦公室在哥倫比亞特區（District of Columbia）和維吉尼亞州仍設有其他專責調查公職貪腐的小組。

證實FBI相關決定的人士堅持以匿名方式討論此事，這項人事異動尚未正式對外公布。

川普政府正在大刀闊斧改革對公職人員貪腐的執法手段，包括大幅縮編司法部一個專責調查選舉官員舞弊和貪污的知名部門。

川普政府也宣布暫停執行禁止美國企業向外國官員行賄以獲取商業利益的刑事法規。除此之外，司法部領導階層今年2月呼籲一名法官駁回對紐約市長亞當斯（Eric Adams）所涉公職貪腐的案件，以利亞當斯配合川普政府打擊非法移民的政策。

這支小組的解散符合FBI持續調整優先事項的趨勢。在局長巴特爾（Kash Patel）領導下，FBI重心逐漸轉向打擊非法移民、販毒和暴力犯罪等問題，這些都是川普政府的核心優先要務。

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FBI華府外勤辦公室負責調查國安威脅、公職貪腐和其他華府一帶的犯罪案件。聯邦公職貪腐小組過去多年來承辦若干重大案件，包括調查川普和其盟友試圖推翻2020年總統大選結果的相關行動。

此事發展由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先披露。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140516