第四屆墨爾本台灣電影節 透過作品展現自由價值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨25日專電）澳洲國家動態影像中心（ACMI）於22日至24日舉行墨爾本台灣電影節，展現台灣豐富的族群和文化多樣性；維多利亞州多元文化廳次長華特斯（Iwan Walters）指出，他從參展作品中看到了台灣對自由價值的重視。

墨爾本台灣電影節（Melbourne Taiwan Film Festival）是由澳亞台灣研究學會（Australasian Taiwan Studies Association）與墨爾本台灣同鄉會聯手主辦，並且接受維多利亞州政府多元文化計劃（Victorian Multicultural Program）以及台灣文化部光點計畫資助；今年電影節已進入第四屆，本屆是以「他們／我們的故事」（Their Story, Our Story）為主題。

維多利亞州多元文化廳次長（Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs ）華特斯昨天出席影展酒會致詞時說：「像這樣的電影節，特別在維多利亞州與台灣之間充滿活力且日益重要的文化與經濟關係背景下，具有非常特殊的意義。」

透過 Google News 追蹤中央社

華特斯指出，藉由電影分享活動，廣大社會得以「共同探索彼此的歷史與敘事」；他還說：「這些對話能夠發生，是因為我們所處的社會共同珍視自由的價值；這正是維多利亞州與台灣共同擁有的核心精神。」

本屆展映片單包括「春行」、「獵人兄弟」、「悲情城市」4K修復版，以及「鬼才之道」等多部台灣電影；主題涵蓋原住民族家庭記憶、歷史創傷反思、民間信仰探索與當代實驗性作品；其中觀眾反映最為熱烈的是「悲情城市」4K修復版，該片400張門票在開放索取門票不到24小時內，就已經被索取一空。（編輯：陳承功）1140525