川普批蒲亭瘋了 俄國：情緒超負荷

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（中央社華盛頓/莫斯科/基輔26日綜合外電報導）美國總統川普表示，俄羅斯總統蒲亭對烏克蘭發動大規模空襲是「徹底瘋了」，並說考慮對俄國祭出新制裁。俄國克里姆林宮回應說，川普「情緒超負荷」。

路透社報導，川普昨天在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，蒲亭（Vladimir Putin）「出事了，他徹底瘋了」。

川普還說：「我總是說他想要整個烏克蘭，而不只是其中一部分，也許事實證明是對的，但如果他真的這麼做，將導致俄羅斯垮台！」

川普也批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），稱他「那樣說話對他的國家沒有任何好處。他說的每一句話都在製造問題，我不喜歡這樣，他最好停下來」。

克里姆林宮被問到川普稱蒲亭「瘋了」一事時表示，感謝美國人民及川普協助推動和平談判，但也暗示川普與其他人可能處於情緒超負荷的狀態。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這是非常關鍵的時刻，當然大家難免情緒超負荷，出現情緒反應。」

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澤倫斯基在例行夜間談話中未直接回應川普的批評。他表示，俄羅斯一再發動猛烈攻擊，反映蒲亭「政治選擇」，證明克里姆林宮無意終結戰爭。

澤倫斯基說，俄方連續3夜出動超過900架無人機以及飛彈攻擊，顯示俄方在「玩弄外交」。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140527