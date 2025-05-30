以同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究

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（中央社加薩市29日綜合外電報導）美國媒體今天引述以色列官員說法報導，以色列已接受美國特使魏科夫所提出與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯停火的新方案，但哈瑪斯表示內容不符合要求，但會再研究如何回應。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名以色列官員說，提案內容包括要求哈瑪斯（Hamas）釋放10名活著的人質和18名人質遺體，以及停火60天。這名官員未提供有關展開談判以永久結束戰爭的細節，然而這是哈瑪斯一大要求，以色列先前拒絕接受。

與此同時，根據哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）說法，哈瑪斯表示，最新的架構來自以色列，「並未回應我們人民任何要求，其中最重要的是停止戰爭和饑荒」。

他在臉書（Facebook）上還說：「儘管如此，鑒於我們的人民正遭受種族滅絕，哈瑪斯領導層本著對全民的高度責任感，正研究如何回應這項提案。」

一名哈瑪斯高階官員透露，哈瑪斯對魏科夫（Steve Witkoff）最新提案提出3點反駁。

這名官員告訴CNN，哈瑪斯將同意釋放人質並按照美國提議停火60天，但他們希望美國保證針對永久停火的談判將會持續下去，並且60天後不會戰火再起。

其次，哈瑪斯希望透過聯合國管道運作人道援助。最後，他們希望以色列國防軍（IDF）撤回到今年3月2日以色列恢復軍事行動前的據點。

另一位知悉哈瑪斯對立提案的人士證實上述3點。

根據以色列「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）說法，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早告訴人質家屬，他已接受魏科夫的提案。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天在簡報會上證實「特使魏科夫和總統向哈瑪斯提出一份獲得以色列支持的停火方案」且相關談判仍在進行中。

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法新社報導，一名親近哈瑪斯的消息人士說，新版提案被認為比舊版還差 ，因為舊版「包括美國關於永久停火談判的承諾」。

兩名知悉談判狀況的消息人士說，新提案包括停火60天，可能延長至70天，以及哈瑪斯在首週釋放10名活著的人質和9具遺體，以換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140530