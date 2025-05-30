加拿大西部野火延燒 兩省進入緊急狀態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大西部薩克其萬省今天宣布進入野火緊急狀態，這是繼相鄰的曼尼托巴省前一天下令1萬7000名偏遠社區居民迅速撤離家園後，第2個宣布緊急狀態的加拿大省分。

法新社報導，薩克其萬省（Saskatchewan）省長莫伊（Scott Moe）於記者會表示：「我們在薩克其萬省面臨的情勢非常嚴峻…我們正採取一切可能的措施，讓社區做好準備。」

本週稍早，薩克其萬省約有4000位居民撤離，由於氣象預報顯示近期不會下雨，可能會有更多民眾被要求疏散。

莫伊還說：「展望未來，情勢並不樂觀，看樣子情況會進一步惡化。」

曼尼托巴省（Manitoba）正經歷多年來最嚴重的野火季開端，當局昨天晚間宣布全省進入緊急狀態，並下令幾座小鎮和原住民社區展開撤離。

加拿大緊急事故管理部部長奧爾謝夫斯基（Eleanor Olszewski）今天指出，當局已出動軍機，在曼尼托巴省偏遠北部的兩個原住民社區進行撤離作業。

透過 Google News 追蹤中央社

曼尼托巴省省長吉紐（Wab Kinew）表示，該省正經歷多年來最嚴重的野火季開端。

他昨天晚間在記者會說道：「這是大多數人記憶中，曼尼托巴省最大規模的疏散行動。」（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1140530