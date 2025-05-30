南非港市治安惡化綁架案頻傳 駐處籲旅外國人留意

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（中央社記者施婉清開羅30日專電）南非伊麗莎白港市近來治安持續惡化，中國商人及外籍人士在當地遭綁架案件頻傳，駐開普敦辦事處提醒僑民注意當地治安情形，「東開普省僑界急難救助協會」也提醒旅外國人在當地如遇急難時，可先向急難救助協會求助。

南非媒體Algoa FM報導，伊麗莎白港附近地區綁架案件數量近兩年明顯上升。自2025年以來，已有至少8名商人在伊麗莎白港遭綁架。曼德拉灣商會（Nelson Mandela Bay Business Chamber）去年為加強海濱安全保障，與當地守望組織（Summerstrand Neighbourhood Watch）合作，在熱點區域安裝攝影機並改善照明。

伊麗莎白港市（原英文名Port Elizabeth，現改為Gqeberha）是南非東開普省人口最多的城市與文化經濟中心，也是南非主要港口之一，隸屬於曼德拉灣大都會自治市（Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality）。

東開普省一名李姓台籍商人告訴中央社記者，今年已有數件中國籍和印度籍商人在伊麗莎白港市遭綁架的事件發生。其中有一名中國籍商人是在自己的公司門前被人架走，並被強行塞進一輛私家車，然後迅速離開現場。被綁架人在家屬支付贖金後被釋放回家。

李姓台商還說，4月甚至有一名從美國飛至南非宣教的宣教士蘇利文（Josh Sullivan）在伊麗莎白港市一所教堂內宣教時，4名持槍蒙面男子闖入並當場直接將他架走，還好後來獲救。

李姓台商表示，過去也有台灣人在當地遭綁架，近兩年幸未聽聞。

在Numbeo全球數據庫於2024年發布的全球城市犯罪指數中，伊麗莎白港市犯罪率排名第7高。第1名是同在南非的彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg）。Numbeo是專門提供消費者物價、犯罪率以及醫療保健品質等統計數字的全球數據庫。此指數是根據3000名受訪者對犯罪的主觀感受和看法，也就是白天在城市街上行走時感到不安全的程度。伊麗莎白港市已被當地形容為南非最危險的「綁架之都」。

為此，駐開普敦辦事處處長陳瑩莉23日前往伊麗莎白港市及東倫敦市參訪台商企業及東倫敦中華學校，並向當地台僑僑領瞭解當地僑民生活及工作現況。

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東開普省僑界急難救助協會會長張朝勝表示，南非目前正處於國內外政經情勢變動期，不僅當地治安堪憂，不穩定情勢對於東開普省台商企業也有影響。張朝勝建議，除將持續觀察南非政府作為及效應外，台商企業可多以分散投資風險、薄利多銷策略來因應。

張朝勝也指出，為因應國人出國機會增多，且能在最短時間內協助外交部為有需要的旅外國人提供支援，全球各地區已在中華民國僑務委員會支持下，設立117個急難救助組織。如國人到達東開普省，不論是旅遊、度假打工、留學、工作經商、移民，一旦發生緊急情況，均可聯絡「東開普省僑界急難救助協會」尋求協助和關懷。外交部領事事務局網站可查詢急難救助組織聯絡資訊。（編輯：田瑞華）1140530