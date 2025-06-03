美颶風季來臨 路透：川普政府災害應變主管疑似狀況外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）根據4名消息人士，美國聯邦緊急事故管理總署署長李察遜表示，他「從來不知道美國有颶風季」，這番言論令該署同仁感到匪夷所思。

路透社報導，5月初接掌聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）的李察遜（David Richardson）在簡報期間做出上述表示。至於他是認真的還是開玩笑，或是這番言論的背景，該署員工仍不得而知。

美國颶風季於6月1日正式揭幕，將一路延續到11月。國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）上週預測，今年颶風季可能有多達10個颶風。

FEMA上級機構國土安全部（Department of Homeland Security）發言人則試圖緩頰，稱李察遜的說法只是「開玩笑」，並強調該署已為颶風季做好準備。

這名發言人表示，在國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）和李察遜的領導下，「FEMA正從以華府為中心的臃腫機構轉型為精實、易於調動部署的救災部隊，以確保國家行為者（state actors）可向公民提供救援服務」。

透過 Google News 追蹤中央社

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則在社群平台X轉貼路透社有關李察遜的報導標題，並稱：「不知道為什麼他還沒被炒魷魚」。

負責監督FEMA的聯邦眾議院國土安全委員會（House Homeland Security Committee）民主黨籍資深委員湯普森（Bennie Thompson）在發給路透社的聲明中指出：「無庸贅言，災難應變不容兒戲。如果你不知道颶風季是什麼、什麼時候會發生，你就不夠格管理FEMA。找個懂的人來做。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140603